Tensão entre aliadas no BBB? Renata relata incômodo com Eva: 'Seca'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada deste sábado (29), uma conversa entre Eva e Renata revelou tensões entre as duas, que são grandes aliadas e amigas dentro e, principalmente, fora do reality. Ambas entraram juntas no programa e sempre foram muito próximas.

O que houve

Durante um bate-papo íntimo, Eva desabafou com Renata sobre como tem se sentido nos últimos dias. "Nesses últimos dias, desde que tu foi Líder, eu não tô conseguindo deitar e dormir como fazia antigamente. Eu tô demorando", disse Eva.

Renata, por sua vez, apontou mudanças em Eva. "Desde que eu ganhei a Liderança, sinto que tu tá tensa. Não que eu não esteja, mas que tu tá mais", disse.

Eva explicou que a sensação de estar sendo mal interpretada a afeta: "Senti algumas vezes que tudo que eu falo, tu leva pro lado de que eu tô sendo grossa. E não é. Só tô pensando em alguma coisa e falo. No dia do Líder, quando falei que tava te encorajando e não te julgando, não achei tão legal. Às vezes é só isso. Eu já fico: 'Porr*, será que tô sendo grossa?', sendo que não tô, na minha cabeça".

Renata continuou dizendo que havia notado diferenças na amiga. "Acho que desde domingo de manhã eu senti que tu tava bem mais seca, tipo, no jeito de falar. Não é toda hora".

Eva, então, tentou explicar que não era algo pessoal. "Mas não é contigo, amiga, entende? Às vezes pode ser você também estar com essa impressão... estar mais sensível em algum momento, e às vezes eu tô mais pensativa, e acabo respondendo uma coisa e tu leva pra esse lado."