Regina Volpato: 'Estou ficando velha e sou sozinha, isso não me assusta'

Regina Volpato, 57, refletiu sobre envelhecimento e solidão em entrevista recente ao Pod Delas.

Em uma análise sobre sociedade e vida pessoal, apresentadora pensou sobre o "fantasma de ser uma mulher sozinha". "Eu sou uma mulher sozinha por opção e adoro. Eu adoro chegar na minha casa e não ter ninguém. Por que você não abre mão? Eu não abro mão de nada. [Ter uma] Relação é isso: é entrega, é parceria. Às vezes, você precisa abrir mão de um domingo à tarde pra fazer não sei o quê. Eu não quero abrir mão de um domingo à tarde. Eu não quero abrir mão de jantar na hora que eu quero. 'Ah, mas, então, você é muito egoísta'. Então, eu sou, Mas eu tô tão feliz, tá tão gostoso, tá tudo tão encaixadinho, sabe? ".

Regina chega a essa percepção ao 57 anos e já ter sido casada e ter uma filha, Rafaela Volpato, 26, que vive atualmente na Europa. Ao deixar o SBT em dezembro de 2014, ela disse que queria ter mais tempo para viajar e visitar a filha.