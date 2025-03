'Quis ousar': seios livres dominam looks para curtir o Lollapalooza

Depois de um primeiro dia de chuvas, o sábado de Lollapalooza foi predominantemente de sol e muito calor. E com as temperaturas lá em cima, o público feminino apostou em um look leve, com as costas nuas e os "seios livres" para curtir o festival.

O que aconteceu

Tapa-mamilos, seios livres e look para ousar. Essa foi a escolha de Carolina Oliveira, 23, que apostou em um top vazado e protetores para cobrir os mamilos. "É a primeira vez que uso look mais ousado e me sinto confortável assim", disse ela a Splash.

Carolina Oliveira, 23 anos, apostou em um tapa-mamilos para curtir o festival 'mais livre' Imagem: Tiago Minervino

Carolina admitiu que tem atraído diversos olhares, mas afirma que não se incomoda. "Inclusive estou gostando, achando diferente", contou ela, que ressaltou ser comprometida.

Stella Cordeiro, 20, amiga de Carolina, elegeu calça transparente e blusa com as costas nua Imagem: Tiago Minervino/UOL

Stella Cordeiro, 20, estava ao lado de Carolina, de quem é amiga. Ela elegeu look com as costas nuas e calça preta transparente que deixou em evidência a calcinha. Para o Lolla, ela disse estar "na pista e livre" para se divertir.

Joana Iza, 29, disse que dispensou sutiã para ficar mais livre e confortável no festival Imagem: Tiago Minervino/UOL

Festival permite essa liberdade e é livre de julgamentos, destacou Joana Iza, 29. Ela, que veio pela primeira vez ao Lolla neste ano, apostou em uma blusa verde, aberta na frente e dispensou o sutiã para deixar os peitos confortáveis, à vontade. "Acho que o festival traz essa vibe de a gente vestir o que quiser, como se não fôssemos ser julgadas, então traz essa liberdade que eu não teria em outro momento ou lugar", disse.

Joana é casada, mas veio acompanhada pela amiga Pity Sullivan, 28. Ela garante que seu marido aprovou o look: "Ele falou: 'você não vai ficar desconfortável?', eu falei 'não'. Então ele disse: 'tá bom'".

Yasmin Rio Borges, 21, optou por uma blusa decotada, sem sutiã, e diz curtir os olhares do público Imagem: Tiago Minervino

Yasmin Rio Borges, 21, apostou em uma blusa decotada e também não usou sutiã para ficar mais livre. Ela admite que o look atraí olhares, mas não se incomoda. "É um clima de festival que vejo o pessoal usando muito. Atraí olhares e eu gosto, claro. Estou solteira, então se aparece alguém, estamos aí, não vamos negar".

Juliana Peda, 32, deixou a cicatriz em evidência para mostrar seu renascimento após superar câncer de ovário Imagem: Tiago Minervino

O look casual e despojado do Lolla também reflete renascimento e superação. A paranaense Juliana Peda, 32, veio ao festival para curtir Shawn Mendes, mas também para celebrar a vitória contra um câncer no ovário. Ela apostou em um top no formato de borboleta, que tem significado especial para ela: "Superei câncer e sempre gostei de borboleta, então quis vir mostrando minha cicatriz e a borboleta significa que eu renasci".