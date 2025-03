Pedro Bial faz 67 e recebe declaração de amor da esposa: 'Sorte grande'

Na data em que completa 67 anos de idade, Pedro Bial recebeu uma declaração de amor da esposa, a jornalista Maria Prata.

O que aconteceu

A jornalista publicou neste sábado (27) uma foto na qual os dois aparecem borrados. "Sorte grande de uma vez na vida. Parabéns meu amor", escreveu ela.

Os dois estão juntos desde 2012 e têm um relacionamento amoroso discreto. Eles são pais de duas meninas, Laura, 7, e Dora, 5.

Bial teve outros relacionamentos. Ele foi casado com Renée Castelo Branco, com quem teve Ana em 1987. Também teve um relacionamento com a atriz Giulia Gam, com quem teve Theo Bial em 1998. Apresentador ainda foi casado com a produtora Isabel Diegues, com quem teve José Pedro em 2002. Bial e Fernanda Torres também foram casados.