Parcial da Enquete UOL mostra eliminação de sister com folga no 11º Paredão

Colaboração para Splash, no Rio

O 11º paredão do BBB 25 está formado e a disputa pela permanência na casa envolve os participantes Joselma, Vinicius e Eva. A votação oficial segue aberta, mas a enquete do UOL já indica uma tendência de eliminação.

O que diz a enquete

De acordo com a parcial das 07h20, Vinicius é o participante mais cotado para deixar o programa. O brother lidera com 54,72% das intenções de voto, indicando que pode ser o eliminado do próximo domingo.

Na segunda posição está Eva, que recebeu 34,28% dos votos. Embora ainda tenha uma porcentagem considerável, está bem atrás de Vinicius na enquete.

Joselma aparece em terceiro lugar, com apenas 11% dos votos. Sister está sendo a menos votada e a participante com maior chance de continuar no reality neste Paredão.