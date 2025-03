Não sonhava em ser ator: quem é Owen Cooper, revelação de 'Adolescência'

Owen Cooper, 15, conquistou a crítica e o público ao protagonizar "Adolescência", que se tornou a minissérie mais vista da Netflix em menos de 20 dias. Na produção, ele dá vida a Jamie, um jovem acusado de assassinar uma colega de escola.

Quem é Owen Cooper?

Owen Cooper nasceu em 5 de dezembro de 2009 em Warrington, Inglaterra. É filho de uma cuidadora e de um profissional de TI e tem dois irmãos mais velhos que são eletricistas.

Sonhava ser jogador de futebol. Torcedor do Liverpool, o jovem ator revelou que sempre quis fazer carreira no esporte e integrou a equipe sub-15 do Warrington Rylands.

Eu nunca quis realmente ser ator. Não estava no meu DNA Owen Cooper, à revista ID

Owen Cooper durante teste para 'Adolescência' Imagem: Reprodução

Filme "O Impossível" (2012) o instigou a estudar teatro. Cooper se inspirou no longa estrelado por Naomi Wats, Ewan McGregor e Tom Holland para experimentar a atuação em aulas semanais de teatro na The Drama Mob, em Manchester. A escola tem como cofundadora a atriz Tina O'Brien.

Minissérie "Adolescência" marca a estreia de Cooper como ator. Composta por quatro episódios filmados em plano-sequência, a produção narra a história de um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de classe. No decorrer da trama, Jamie presta depoimentos intrigantes à psicóloga forense e vê sua família devastada pelo ocorrido.

Apesar da intensidade do papel, ator manteve postura descontraída nos bastidores. Durante as filmagens, uma psicóloga foi disponibilizada para apoiá-lo nas cenas mais desafiadoras, porém, Cooper preferia jogar futebol nos intervalos.

Stephen Graham e Owen Cooper em 'Adolescência' Imagem: Divulgação

Atuação de Owen foi aclamada pela crítica especializada. O Evening Standard descreveu sua performance como possivelmente "a melhor estreia já vista por um ator mirim".

Owen gravou a adaptação de "O Morro dos Ventos Uivantes", previsto para 2026. No filme dirigido por Emerald Fennell, Cooper interpreta o jovem Heathcliff e atuará lado a lado de Margot Robbie e Jacob Elordi.