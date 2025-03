Nicolas Prattes aceita fama de galã, mas critica vaidade exagerada: 'Cega'

Nicolas Prattes, 27, avalia fama de galã e critica exageros da vaidade.

O que aconteceu

O ator agradeceu o título de galã, mas alertou sobre a vaidade. "Não posso me deixar levar pela vaidade. A vaidade, em um tom mais exagerado, cega! Um título assim é uma expressão de carinho do público. Não posso ignorar e não ser grato, mas sempre amei a arte pela arte", ressaltou em entrevista à Quem.

De acordo com ele, não é guiado pelos elogios que recebe. "Atuar é o meu ofício e é ele que dedico o meu tempo e a minha energia. Apesar da profunda gratidão a toda e qualquer manifestação de reconhecimento das pessoas que acompanham e gostam do meu trabalho, isso não me norteia. Os desafios da profissão, sim", acrescentou.

Nicolas Prattes admitiu não achar que sua beleza foi motor para seu sucesso na carreira. "Nunca senti isso. Não vivi isso na pele. Sempre entendi que a minha trajetória como ator tem sido construída de forma linear, constante, passo a passo, com estudo, entrega, dedicação e comprometimento. Até hoje os meus personagens foram resultado da confiança que autores e diretores depositaram no meu trabalho."