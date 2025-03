Melody foge de pergunta sobre novo namorado após posar com ele no Lolla

Melody, 18, preferiu não comentar sobre o novo namorado, o fisiculturista João Pancera, 19, no segundo dia de Lollapalooza Brasil 2025.

O que aconteceu

A cantora fugiu da pergunta sobre a nova relação em conversa com a imprensa. Ao ser questionada sobre o novo namorado, com quem posou no primeiro dia do festival, a cantora desconversou.

Bom, gente, eu tenho várias músicas esse ano. Tenho DVD, estou aí com vários feats. Juro, vocês vão amar. Melody em conversa com a imprensa.

Melody foi questionada novamente sobre o namoro e voltou a falar do DVD. "Como eu falei, o DVD vai ser lançado na metade do final do ano. Vai ser muito legal."

No início de março, Melody publicou o primeiro clique com o rapaz."My love" (Meu amor), legendou ela na publicação feita no feed de seu perfil do Instagram.

Há cerca de dez dias, a artista anunciou o término com o estudante de Odontologia Guilherme Stábile, com quem estava desde junho do ano passado. O novo relacionamento de Melody já tem a aprovação da família dela.