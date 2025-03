Marina Lima faz show no Lolla e cutuca Rock in Rio: 'Nunca me chamaram'

Marina Lima, 69, alfinetou o Rock in Rio após se apresentar hoje no Lollapalooza 2025.

O que aconteceu

Após o show, em entrevista ao Multishow, Marina celebrou a sua estreia no Lolla. "Lollapalooza, chegou a minha vez", disse a artista, que tem 45 anos de carreira.

Ela também aproveitou para alfinetar o Rock in Rio e disse que nunca foi convidada para se apresentar no festival. "Eu nunca toquei no Rock in Rio, eles nunca me chamaram."

Marina falou da oportunidade de novos públicos conhecerem seu som e não poupou elogios para Pabllo Vittar. "Eu estou muito feliz por tocar pela primeira vez no Lolla. Aqui tem muitos fãs da Pabllo e ela é linda. Foi maravilhoso", ressaltou.