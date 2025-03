Maike se explica para Guilherme após indicar Delma ao Paredão no BBB 25

Na noite desta sexta-feira (28), Maike indicou Delma ao Paredão. Após a formação da berlinda, o brother procurou Guilherme para conversar sobre sua decisão e a relação com a sogra do participante.

O que houve

Durante o papo, Maike ressaltou que Delma nunca foi sua primeira opção de voto e relembrou um momento anterior do jogo em que evitou indicá-la. "Ela nunca foi minha opção de voto. Eu falava e não era só falar. Eu falava 'não vou votar nela'. Tanto que, naquela votação lá, foram as três meninas que queriam votar nela, e nós três que não queríamos votar nela. A gente não votou nela, porque a primeira opção era ela, e eu falei 'mano, não vou. Prefiro votar em outra pessoa, a gente divide e vê o que dá'. E quando Gabriel saiu, você veio me dar uma puta força", disse Maike.

Guilherme, por sua vez, admitiu estar apreensivo com a situação, mas reconheceu que o jogo impõe decisões difíceis. "Eu vou ficar meio tenso esses dias, meio triste, porque é a pessoa que mais amo nessa casa. Mas entrei aqui no jogo pra jogar e sabia que esse momento iria chegar, dela ir... E, como eu disse, infelizmente ela teve atitudes que levaram ela para estar naquele momento ali. Já conversei com ela sobre isso, mas no momento estou só de escutar ela."

Guilherme ainda comentou sobre a visão de Delma na dinâmica do jogo e sugeriu que Maike não levasse tudo para o lado pessoal.

Em relação a tudo que você falou, eu já tinha falado pra ela. Não posso nem discordar, porque acho que, de fato, é coerente. Ela tá muito triste, chateada, e termina às vezes. Acho que você nem deveria muito ligar para coisas que ela vai falar, porque vai estar muito nervosa e estressada. Ela tá muito com a questão de que teve uma conversa com você, e você falou 'jogue com o que seu coração pedir'. Na hora ali, ela disse que foi o coração dela, mas entendo totalmente você. Eu disse pra ela: 'Del, como um dia antes você diz que não vota nos meninos, e um dia antes você coloca as meninas no 'Meu Mal' e salva a Eva? Entendo que foi seu coração, mas vejo como incoerência, e vou entender se Maike vir dessa forma também'. Por mais que eu entenda que era o que ela tava sentindo no coração dela. Mas aqui a gente tem que botar essa questão do coração de lado. Se a gente transparece incoerência pro outro. Ela cavou a própria cova.

Guilherme