Diária de R$ 121 mil e perrengue: a lua de mel de Sabrina e Nicolas

3 momentos da lua de mel de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Os recém-casados tiveram um "perrengue" durante um safári na África do Sul. A apresentadora precisou defecar e utilizar uma pá para recolher suas necessidades, já que não tinha um banheiro próximo.

Os dois se hospedaram em um hotel luxuoso com diárias de até R$ 121 mil em Seychelles. Eles compartilharam detalhes do quarto e de como foram recepcionados no Four Seasons.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes também têm impressionado os fãs com as fotos na praia. A dupla chamou a atenção dos seguidores tanto com as belezas naturais quanto com a água cristalina do mar.