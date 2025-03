Shawn Mendes já viveu triângulo amoroso com duas estrelas do pop

Shawn Mendes, atração principal do Lollapalooza hoje, já viveu um triângulo amoroso com as cantoras Camila Cabello e Sabrina Carpenter.

O que aconteceu

Entre idas e vindas, Shawn Mendes e Camila Cabello namoraram de 2019 a 2024. Os artistas "teen", que eram amigos desde 2015, assumiram o relacionamento publicamente e até lançaram duas músicas juntos: "I Know What You Did Last Summer" e "Señorita".

Em fevereiro de 2023, depois de terminar com Camilla, surgiram rumores de que Shawn estava saindo com Sabrina Carpenter. Os dois foram vistos e até fotografados juntos. O romance, porém, não foi assumido pelos dois e não durou.

Sabrina Carpenter em apresentação no Grammy 2025 Imagem: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy

Camila e Shawn ainda reataram e terminaram outras duas vezes após o "caso" com Carpenter. Eles foram vistos juntos pela última vez em julho do ano passado, na final da Copa América.

O álbum mais recente de Sabrina Carpenter parece trazer algumas referências ao triângulo amoroso. O disco "Short n' Sweet" traz faixas como "Taste", que diz: "Ouvi que vocês voltaram/Se isso for verdade/Você vai ter que sentir meu gosto/Quando ele te beijar". O clipe é protagonizado por Carpenter e Jenna Ortega, atriz de "Wandinha" que guarda certa semelhança com Cabello, e mostra as duas brigando pelo mesmo homem.

A própria Camila fez referência à música "Taste" ao cantar "Señorita", um de seus duetos com Mendes. Ao apresentar a música sozinha no festival iHeart Radio, a cantora omitiu a palavra "taste" no verso "Friends don't know the way you taste" ("Amigas não sabem qual é o seu gosto", em tradução livre).

Camila Cabello is being accused of shading Sabrina Carpenter after she skipped the word ?taste? while performing Senorita. pic.twitter.com/vHlmgTFsyr ? Pop Flop (@ThePopFlop) September 21, 2024

Em dezembro, Mendes falou sobre sua vida amorosa e mencionou conflitos com duas ex-namoradas. "Eu estava com alguém. Dois dias antes de encontrar com minha ex, eu digo que vou encontrar minha ex porque tenho sentimentos que não foram resolvidos. Talvez em vez de ter [falado] dois dias antes, poderia ter dito isso duas semanas antes. A maior lição que aprendi é que ninguém sai dessa vida sem se machucar e sem machucar alguém", contou, em entrevista ao cantor John Mayer.

Shawn se apresenta hoje, a partir de 21h45 no Lollapalooza. O músico encerra a noite no palco Budweiser, o principal do festival.