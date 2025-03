Lollapalooza: Com muita dança, Tate McRae mostra que é mais do que um hit de TikTok

É provável que parte do público do Lollapalooza 2025 só tenha reconhecido Tate McRae quando começou o refrão de Greedy, hit do TikTok que fechou seu show no festival na noite deste sábado, 29. Mas, com o todo da apresentação, a artista mandou um recado: traz mais do que apenas uma música que viralizou em um aplicativo.

Canadense de 21 anos, Tate tocou no Palco Budweiser, já bastante cheio - alguns para vê-la, outros aguardando o seu conterrâneo Shawn Mendes, principal atração do dia. Subiu ao palco por volta de 19h, vestindo shorts e corset de oncinha, e abriu com Sports Car, um pop dançante com refrão sussurrado que ganhou uma bela sequência de dança em cima de uma plataforma, com Tate acompanhada por um grupo de seis bailarinos.

Isso já deu o tom de todo o show, que tem muitas dance breaks, aquelas pausa na voz para entregar uma performance de dança mais elaborada. É uma chamada às origens da artista: Tate começou como bailarina e, com apenas 12 anos, foi finalista da versão canadense do reality show So You Think You Can Dance.

As músicas seguintes, como 2 Hands e a "sexy" - como ela descreveu - Uh Oh, também tiveram performances de dança animadas. Tate canta bem, tem voz anasalada que lembra Camila Cabello ou até Gwen Stefani, não usa playback, mas se apoia muito na base pré gravada, aquela voz de fundo que continua tocando quando o artista para de cantar. Isso fica evidente quando ela interrompe o canto para dançar, já que a canção segue nas caixas de som.

Mas o show também teve alguns momentos que mostraram seu talento vocal. Foi o caso de You Broke Me First, canção que Tate escreveu com 16 anos e, segundo ela, mudou sua vida. Na época, ela seguia uma linha mais inspirada na tendência do bedroom pop (gênero mais lento que se popularizou muito com Billie Eilish, por exemplo). Essa também foi a primeira música em que o coro do público realmente apareceu.

Em certo momento, a canadense fez questão de destacar que seu primeiro fã-clube veio do Brasil e até reconheceu a fã por trás do perfil, que ganhou acesso especial à área VIP, concedido pela cantora. Mais cedo, também disse que "esperou a vida inteira para vir para cá."

Os últimos dois discos de Tate, incluindo So Close To What, lançado há menos de um mês, foram para um lado mais dançante. Há quem diga que ela faz um pop mais genérico do que outras de suas geração, como a própria Billie Eilish ou sua amiga Olivia Rodrigo (que tocou na sexta-feira no Lollapalooza). Outros defendem que ela resgata a imagem de divas pop que entregavam espetáculos de dança, mesmo que isso ofuscasse a própria voz, à la Britney Spears.

Tate ainda passou por canções como Exes, She’s All I Wanna Be, Revolving Door, entre outras, antes de encerrar com seu grande hit, Greedy, que viralizou no TikTok em 2023. Ficou bem claro que ela ainda é mais conhecida por uma música, mas - talvez com mais dança do que voz - Tate mostrou que tem talento o suficiente para estar no palco principal do festival.