Lollapalooza: Alanis Morissette prova força de canções lançadas há 30 anos

Atração que sucedeu Benson Boone, Alanis Morissette provou a força de canções lançadas há 30 anos, lotando o palco que já estava abarrotado para ver o hitmaker do momento.

Como foi o show

Em um festival que se abriu como nunca para os hits mais virais atualmente no TikTok, a cantora de 50 anos apostou tudo nos sucessos de uma época em que ser viral significava vender 33 milhões de discos ao redor do mundo.

Com um set muito parecido com o que ela apresentou em 2023, quando trouxe ao Brasil a turnê comemorativa do seu disco mais vendido, "Jagged Little Pill" (1995), Alanis parece eternizada na figura da garota rebelde que a colocou na rota do mundo.

Ela mesma fez questão de atualizar a letra da canção "Ironic", uma cápsula do tempo musical que imortalizou toda uma geração dos anos 1990: "Se deixe levar como uma mulher de 50 anos".

Suas vocalizações quase guturais permanecem intactas, e ela continua a cantar balançando a cabeça e o cabelo, além de andar a esmo pelo palco, como na abertura com "Hand in My Pocket" e " You Oughta Know" —música que, na época, chamou atenção ao relatar, com direito a xingamentos e ira, uma traição.

A plateia era majoritariamente composta por fãs 30+, mas havia gerações mais novas atentas ao show.

De certa forma, ela apresentou, para quem veio ver o pop rock de Olivia Rodrigo, a artista que abriu os caminhos do rock feminino nas paradas.