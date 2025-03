Letícia Cazarré desabafa após ida de filha à UTI: 'Como é para ela?'

Letícia Cazarré, 39, desabafou após filha Maria Guilhermina, 2, ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O que aconteceu

A esposa de Juliano Cazarré refletiu sobre as idas frequentes da filha à UTI. Ela postou o relato no Instagram neste sábado (29).

A famosa se perguntou como a filha se sentia em meio aos desafios com a própria saúde. "Uma vida inteira de idas e vindas à UTI. Como será que é para ela? Só posso dizer sobre como é para mim: exige abandono, luta, oração, humildade, alegria, dedicação, esperança", divagou.

Mesmo com as adversidades, Letícia Cazarré enfatizou que ela e a família conseguem sorrir. "E, apesar de parecer tão difícil, de alguma maneira a gente consegue passar por tudo o que é necessário e ainda sorrir de verdade. Sorrir para os médicos, sorrir para as enfermeiras, sorrir para a filhinha no leito, sorrir para a vida", afirmou.