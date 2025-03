Juliano Floss revela intimidade no início do namoro com Marina Sena

Juliano Floss, 20, marcou presença no segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025 e revelou um momento íntimo no início do namoro com Marina Sena, 28.

O que aconteceu

O influenciador contou que, quando ainda estavam se conhecendo, ele gostava de dançar para Marina. "Eu gosto de botar a música e ficar dançando pra pessoa. Senta aí que eu vou dançar pra você. E aí acontecia isso muito no início, quando a gente tava ficando."

Eu pegava e falava, senta aí. E ficava uma hora dançando pra ela. Juliano Floss, em entrevista para Splash

O dançarino disse que em um determinado momento, foi Marina quem tomou a iniciativa de dançar para ele. "Mas esse dia ela pegou, me sentou e falou assim: 'agora é minha vez'. Ela ficou uma hora fazendo freestyle, ou seja, improvisação de dança. Sendo que ela já fez balé, já fez várias aulas de dança."

Mas no momento, eu não sabia que ela tinha feito aula de dança. Então pra mim ela era uma pessoa que não dançava. E ela começou a improvisar. Juliano Floss

Juliano afirmou que a atitude da cantora fez com que ele se apaixonasse por ela. "E ela: 'nossa, eu não sei imitar, né? Não vou conseguir'. Mas, imagine a Marina dançando que nem ela faz no show, só que pra mim! Eu fiquei apaixonado."