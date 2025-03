João Carlos Martins anuncia último show internacional: 'Despedida'

João Carlos Martins, 84, anunciou hoje sua despedida dos palcos.

O que aconteceu

O pianista e maestro brasileiro declarou em suas redes sociais que fará seu último show internacional no dia 9 de maio, no Carnegie Hall, em Nova York (Estados Unidos). Aos poucos, ele também pretende se despedir dos fãs no Brasil.

Dia 9 de maio farei minha despedida dos palcos internacionais no Carnegie Hall-NY, e, aos poucos, vou saindo dos holofotes no Brasil João Carlos Martins

João Carlos ainda anunciou que passará a se dedicar a "novos projetos" envolvendo a educação musical. Mais informações serão anunciadas em 30 de abril.

"Aos 84 anos a mente não pode parar. Vou intensificar meu trabalho de educação musical e, ao lado de grandes profissionais, tentar inspirar pessoas a transformarem adversidades em grandes realizações. Dia 30 de abril pretendo anunciar oficialmente na Sala São Paulo o projeto da mentoria, e nenhum detalhe em nenhum aspecto ainda foi definido. Estamos programando isso para o próximo semestre", escreveu.