Ilha das Cobras: o local mortal em SP onde maior youtuber do mundo acampou

O influenciador digital Jimmy Donaldson, conhecido como Mr Beast, natural dos Estados Unidos, acampou por um dia na Ilha das Cobras, em São Paulo, considerado um lugar mortal e de acesso restrito devido à alta concentração de serpentes venenosas.

Mr Beast, considerado o maior youtuber do mundo pela Forbes, fez um passeio pelos "cinco lugares mais mortais do planeta". Ao final de sua saga, o influenciador norte-americano elegeu a ilha localizada no Brasil como a "mais perigosa" de todos os locais por onde ele passou. O vídeo publicado por ele no YouTube já soma mais de 56 milhões de visualizações.

Conheça a Ilha das Cobras

A Ilha da Queimada Grande, conhecida como ilha das Cobras, fica entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral paulista. O local é considerado o segundo no mundo com a maior densidade populacional de cobras, atrás apenas de Shedao, na China.

Pequena, rochosa e ocupada por aproximadamente 15 mil serpentes. A área é um território de 43 hectares, o equivalente a 43 mil metros quadrados, de difícil acesso, situado a 35 km do litoral de São Paulo. O local foi descoberto em 1532 pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza.

A ilha é habitada, principalmente, pelas jararacas ilhoas (Bothrops insularis), tipo de víbora endêmica da região cujo veneno é altamente tóxico. Uma única picada dessa espécie pode ser mortal e matar uma pessoa em apenas seis horas.

O veneno de uma jararaca da ilha é até 20 vezes mais forte que o de uma jararaca continental, conforme a Prefeitura de Itanhaém. A Bothrops insularis mede, em geral, entre 0,5 e 1 metro, e as fêmeas tendem a ser maiores que os machos. As serpentes se alimentam basicamente de aves e precisam subir em árvores para capturarem suas presas.

A Ilha da Queimada Grande, no litoral sul de São Paulo, é infestada por milhares de cobras, principalmente jararacas-ilhoa Imagem: Reprodução/YouTube

A área é uma Unidade de Conservação Federal. Devido aos riscos e à necessidade de preservação do local, o desembarque de turistas é proibido e apenas profissionais da área ambiental ou jornalistas estão autorizados.

O responsável por gerenciar o local é o ICMBio. Para entrar na ilha, Mr Beast precisou de autorização especial do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão ligada ao ministério do Meio Ambiente.

Visitação para fins jornalísticos e científicos. De acordo com o ICMBio, a autorização é liberada após a comprovação da finalidade da visita e, antes de ser liberada a entrada no local, o órgão exige o cumprimento de um protocolo de segurança por parte dos visitantes, que devem se comprometer em cuidar da fauna e da flora local, além de estarem acompanhados por guia especializado.

A ilha, que é considerada "paraíso das cobras", é resultado do isolamento geográfico provocado pela glaciação da terra. "Quando as águas do degelo cobriram grandes extensões de terra, formaram-se várias ilhas como essa. A maioria dos animais migrou para o continente. Os demais, impossibilitados de nadar, ficaram confinados, sobreviveram apenas aqueles que puderam se adaptar", diz informe da prefeitura.

O nome "Queimada Grande" é referente ao fato de a Marinha já ter ateado fogo na ilha várias vezes. Esses ataques ao local por parte dos militares foi feito com o intuito de acabar com a população de cobras da ilha, mas os animais sobreviveram.