Globo muda programação e show de Timberlake no Lolla não será exibido

O show de Justin Timberlake, 44, que encerra o Lollapalooza, não será exibido na TV.

O que aconteceu

A produção do festival não conseguiu viabilizar os direitos de transmissão. A informação foi divulgada pela assessoria da Globo.

Em seu lugar, a emissora irá transmitir o show da banda Sepultura, que também acontece no domingo. O grupo sobe ao palco às 21h30.

O show de Justin está marcado para às 21h30. Ele irá se apresentar no palco Budweiser.

É possível assistir ao festival no Multishow, Bis e Globoplay, com sinal aberto ao público, a partir das 14h15. TV Globo exibe os melhores momentos do Lollapalooza, após o BBB.