'Existe vida fora da Globo': Galvão Bueno promete timaço em atração na Band

Galvão Bueno, 74, está de volta à TV aberta após assinar contrato com a Band para apresentar o Galvão e Amigos.

Após cinco décadas de carreira na televisão, o narrador deixou a Globo no fim de 2022 e passou os últimos dois anos experimentando a vida digital. Criou o canal GB, participou de campanhas publicitárias e arriscou de influenciador digital, além de manter seus negócios no ramo de vinhos. Após tantas oportunidades e experimentos, Galvão garante: "existe vida fora da Globo".

Fiz grandes amigos nesses mais de 50 anos de TV. Um deles, muito querido, foi o Jô Soares. Anos atrás eu fui para o que era a Rede OM, que foi um sucesso. Jô me questionou o porquê e eu disse: 'Jô, tem um cara muito inteligente que disse uma vez que também existe vida fora da Globo'. Era ele mesmo, que tinha saído da Globo, foi para o SBT e, depois, voltou com todo o sucesso.

Galvão Bueno, em entrevista exclusiva para Splash

Galvão Bueno retorna para Band após 44 anos da passagem que o transformou em narrador. O apresentador vai comandar o programa Galvão e Amigos —que é uma cópia do Bem, Amigos que comandou no SporTV— nas noites de segunda-feira. A estreia é já nessa segunda, dia 31 de março, às 22h30 (Brasília).

Ele chega com a missão de fazer a emissora da família Saad se tornar o ponto do encontro dos amantes de futebol num dia em que não há concorrência de debate esportivo na TV aberta. "Teremos Falcão, Casagrande, Mauro Naves e outros convidados especiais. Vamos ter gente da equipe da Band, como Renata Fan, Glenda Kozlowski, Neto, Elia Júnior, Reginaldo Leme. Ou seja, um timaço comigo todas às segundas-feiras."

A oportunidade de "voltar para casa" é vista por Galvão como especial já que foi na Band que ele deu o pontapé nas transmissões esportivas. "Tenho muito carinho pela Gazeta, onde comecei, mas eu era comentarista. A ideia da Band, a princípio, até era de me trazer como comentarista de futebol, mas graças ao Fiori Gigliotti e outros grandes nomes, fez minha vida caminhar para essa ideia de ser narrador."

A Band deu uma guinada na minha carreira. Fiquei quatro anos e meio na emissora. Foi o sucesso com a Fórmula 1 que me levou para a Globo, em 1981. A Band tinha as transmissões, que acabaram voltando para a Globo naquele ano. Então eu fui junto e fiquei por 43 anos. Mas a Band foi um grande salto na minha vida.

Além de apresentar o Galvão e Amigos, Galvão Bueno fará participações especiais no Jornal da Band para dar seus pitacos de Fórmula 1. Ele descarta voltar a narrar corrida, mas deixa em aberto a possibilidade de 'gritar gol'.

Mantive afastada a possibilidade de narrar a Fórmula 1. Já é o quinto ano que ela é feita com uma equipe extremamente competente, mas vou aparecer de vez em quando... Então, me faz falta gritar um golzinho. Agora, quando vai ser? A casa tem que ajudar a arrumar umas coisas boas para fazermos.

Galvão Bueno terá Casagrande e Mauro Naves no elenco fixo do Galvão e Amigos Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

Lenda das narrações?

Galvão Bueno está entre os maiores nomes da narração da TV brasileira. Ele narrou o tetra e o pentacampeonato do Brasil no futebol, as vitórias de Nelson Piquet e Ayrton Senna na Fórmula 1, além de inúmeras medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos.

Indagado se o enxerga como um dos grandes nomes da história da televisão, o apresentador evita o termo lenda, mas diz estar realizado pessoal e profissionalmente. "Me sinto extremamente orgulhoso de tudo o que fiz".

Não sei se mereço ser chamado de uma lenda da TV brasileira, mas só hoje já me chamaram várias vezes. Então, é uma coisa que me engrandece, que me deixa muito orgulhoso do trabalho feito nesses mais de 50 anos.