Olivia Rodrigo, Jão, Rüfüs du Sol: melhores fotos do 1º dia de Lollapalooza

O primeiro dia do Lollapalooza foi marcado por sol, chuva e arco-íris. Com paralisação no meio da tarde devido a tempestade com raios que gerou lamaçal, público não desanimou com o pop de de Jão até a dose de rock eletrizante de Olivia Rodrigo. Toca separou os melhores registros dos shows desta sexta-feira (28).

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo dança no Lollapalooza na noite de sexta (28), em São Paulo Imagem: Brazil News

Olivia Rodrigo toca guitarra no Lollapalooza Brasil Imagem: Brazil News

Olivia Rodrigo comandou karaokê gigante no Lollapalooza Imagem: Brazil News

Olivia Rodrigo se divertiu no palco do Lollapalooza Brasil Imagem: Brazil News

Rüfüs du Sol

Rüfüs du Sol durante show no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Trio australiano do Rüfüs du Sol no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Rüfüs du Sol se apresenta no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Jão

Show de Jão no Lollapalooza 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Jão no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Jão se apresentou no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

Empire of the Sun

A banda Empire of the Sun em show no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Empire of the sun fez show no primeiro dia do Lollapalooza Brasil, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Empire of the Sun cantou sucessos no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Girl in Red

Girl in Red fez show nesta sexta-feira (28) no Lollapalooza Brasil Imagem: Van Campos/AgNews

Girl in Red em show no Lollapalooza Brasil Imagem: Van Campos/AgNews

Inhaler

Inhaler fez show no primeiro dia do Lollapalooza Brasil no Palco Samsung Galaxy Imagem: Victor Takayama/UOL

Banda irlandesa Inhaler se apresentou nesta sexta-feira (28) no Lollapalooza Brasil, em São Paulo Imagem: Victor Takayama/UOL

Mc Kako

MC Kako cantou no primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

MC Kako foi atração do Palco Budweiser no Lollapalooza Brasil, mas não completou show porque da chuva em Interlagos Imagem: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr

Juyê

Juyê canta no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Juyê em show no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Dead Fish

Dead Fish abre Lolla disparando contra Bolsonaro, capitalismo e agroboys Imagem: Van Campos/AgNews

Dead Fish se apresenta no Lollapalooza Imagem: Van Campos/AgNews

Allen Key

Allen Key foi uma das primeiras bandas do dia do Lollapalooza ainda sob sol em Interlagos Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Allen Key em show no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgção/Lollapalooza Brasil

Pluma

Pluma no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Pluma faz show no primeiro dia de Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Jovem Dionísio

Show da banda Jovem Dionísio no Lollapalooza 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Jovem Dionísio faz show no primeiro dia do Lollapalooza, mas encerra antes porque da chuva Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

White Denim

Show da banda americana White Denim no Lollapalooza 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

White Denim durante show no primeiro dia do Lollapalooza 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

Nessa Barrett

Nessa Barrett no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Nessa Barrett fez show no primeiro dia do Lollapalooza no Palco Mike's Ice Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

DJ GBR

DJ GBR se apresentou no Palco Perry's by Fiat do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

DJ GBR no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

JEPGMafia

JPEGMafia em show no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr