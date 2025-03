Fernanda Montenegro agradece a público por recorde de 'Vitória'

Fernanda Montenegro, 95, agradeceu ao público pelo recorde de bilheteria de "Vitória", que já levou mais de 500 mil espectadores ao cinema.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo com bastidores da produção, com um áudio seu. "Aqui é Fernanda falando. São 500 mil espectadores que já assistiram ao filme 'Vitória'. Em nome de Andrucha Waddington, em meu nome e em nome do glorioso elenco, agradeço."

Agradeço e muito. Muito. Se ainda não viu, veja. Não vai se arrepender... Ah, não vai! Garanto! Fernanda Montenegro

Na legenda da publicação, ela também celebrou. "Vitória, um exemplo de vida que nos comove com sua coragem. Meio milhão de espectadores, agradeço muito."

O longa se consagra como o de maior bilheteria protagonizado por Fernanda Montenegro. A arrecadação, até o momento, é de R$ 10 milhões.

Em sua primeira semana, o filme foi consagrado como a maior estreia de um filme nacional em 2025, exibido em 650 salas de cinema.

O filme é baseado na história real de Joana da Paz, que desmascarou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos da janela de seu apartamento.