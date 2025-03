Ex-líder da Igreja Anglicana diz que escala de escândalo sobre abusos é "avassaladora"

LONDRES (Reuters) - Justin Welby, o ex-líder espiritual dos anglicanos em todo o mundo, reiterou que falhou em garantir investigações adequadas sobre as alegações de abuso dentro da Igreja Anglicana, afirmando que a escala do problema é "avassaladora".

Welby renunciou ao cargo de Arcebispo da Cantuária em novembro de 2024, depois de aumentarem os apelos por sua renúncia, após um relatório concluir que ele não tomou medidas suficientes para impedir um dos abusadores em série mais prolíficos da Igreja.

O relatório afirma que John Smyth, um advogado britânico que trabalhava como voluntário em acampamentos cristãos de verão, submeteu mais de 100 meninos e jovens a abusos físicos e sexuais "brutais e horríveis" ao longo de um período de 40 anos.

Em uma entrevista à BBC, que será transmitida na íntegra no domingo, Welby disse que "a cada dia mais casos chegavam à nossa mesa que... não tinham sido tratados adequadamente (no passado)".

"Esse foi apenas mais um caso -- e sim, eu conhecia Smyth, mas foram algumas semanas absolutamente avassaladoras", disse Welby. "Foi muito difícil, estávamos tentando priorizar, mas acho que é fácil parecer defensivo em relação a isso."

"A realidade é que eu entendi errado. Como arcebispo (da Cantuária), não há desculpas", acrescentou.

A Igreja Anglicana não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a entrevista de Welby.

Smyth se mudou para a África em 1984 e continuou a praticar abusos até perto de sua morte em 2018, segundo o relatório.

O relatório constatou que a Igreja Anglicana sabia, no mais alto nível, sobre as alegações de abuso sexual em 2013, e Welby tomou conhecimento, no mais tardar, sobre as acusações no mesmo ano, depois de se tornar Arcebispo da Cantuária.

Desde que Welby renunciou, reportagens da mídia apontaram mais abusos dentro da instituição.

(Reportagem de Catarina Demony)