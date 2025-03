Em Noronha, Anitta se encanta com golfinhos ao lado de novo namorado

De Splash, no Rio

Na véspera de seu aniversário, Anitta aproveita as belezas de Fernando de Noronha ao lado do novo namorado, o empresário catarinense Ian Bortolanza.

O que aconteceu

Na tarde deste sábado (29), a cantora se encantou com golfinhos. Em um vídeo, aparece ao lado do namorado em contato com a natureza.

A Anitta olhando os golfinhos em Noronha 🥹 pic.twitter.com/hmbOOTunHC -- мαтн (@mxtheuzito) March 29, 2025

Anitta teve três celebrações de aniversário antes de chegar a Noronha. Uma festa "zen" ao lado dos mais íntimos, uma noitada badalada em sua nova mansão no Rio e um samba de gafieira com show de Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, Ela completa 32 anos neste domingo (30).

Conheça Ian Bertolanza, novo namorado de Anitta, empresário que esteve na festa 'zen' Imagem: Instagram

Pousada luxuosa

De acordo com Roberta Jungmann, a cantora fechou a Pousada Morena para celebrar seu aniversário. Ela reservou todos os quartos e suítes do local.

A pousada de luxo tem uma piscina de borda infinita, sauna e hidromassagens. Além disso, tem vista para o Morro do Pico, um dos principais pontos turísticos de Fernando de Noronha.

No site oficial, a pousada se descreve com "uma das mais belas vistas do arquipélago de Noronha. Nas fotos divulgadas, o mar fica visível nas banheiras de hidromassagem.

A piscina com bordas infinitas tem uma visão direta para o Morro do Pico. O ambiente da pousada também é cercado por vegetação nativa.

Há serviços como massagem, spa e diversos modelos de acomodação. A pousada dispõe de apartamentos (standard e de luxo) e bangalôs, com terraços e deck privativos.

Confira fotos da pousada:

Anitta se hospeda em pousada com piscina de borda infinita Imagem: Reprodução/Instagram

Pousada onde Anitta celebrará aniversário em Fernando de Noronha Imagem: Reprodução/Instagram

Pousada em Fernando de Noronha tem vista para o mar Imagem: Reprodução/Instagram

Bangâlo de luxo de pousada em Noronha Imagem: Reprodução/Instagram