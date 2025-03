BBB: Delma não quer despedidas de rivais se for eliminada: 'Vai levar fora'

Colaboração para Splash, no Rio

Na madrugada deste sábado (29), Delma abriu o jogo sobre sua possível eliminação do BBB 25. Durante uma conversa na área externa com os brothers, a sister afirmou que não quer interações com o grupo rival caso saia da casa.

O que houve

Delma foi direta e ao ponto. "Se eu sair, não quero que ninguém venha me agarrar não desse povo. Nenhum. Vai levar um fora ali no ao vivo, não quero que chegue nem perto de mim", disparou Delma, deixando claro que pretende evitar qualquer contato com os adversários.

A sister reforçou sua decisão. "Quero que ninguém chegue nem perto de mim. Só vou me despedir do pessoal do meu quarto."

Diante da declaração, Gui tentou convencê-la a reconsiderar. "Mas fale, Del. Zere tudo. No geral, não tem certo nem errado, mas cada um tem seus motivos pra tomar as atitudes aqui", aconselhou ele.

Delma, no entanto, manteve sua postura e afirmou que decidirá no momento da eliminação. "Não sei, na hora eu vejo se falo ou não."

Ainda emocionada, a sister fez um desabafo sobre sua jornada no programa. "Eu fui o que eu sou lá fora, simples, humilde e de coração aberto pro que vier. Se não for da vontade de Deus pra eu permanecer, Deus vai me levar, gente. Se eu sair e você ficar, eu vou ficar muito feliz. Vocês vão segurar na mão de vocês e vão lutar por mim, por vocês, por Aline e por todos. E seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Não foi sorte a gente chegar aqui, não. Só Deus vai determinar o dia da gente sair daqui."