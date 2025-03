De Vitória Strada a Wanessa: Quem é a guru criticada por fãs de Anitta

O nome de Max Tovar voltou a ganhar destaque desde que Anitta cancelou sua apresentação no festival Coachella, há mais de uma semana.

O que aconteceu

Max Tovar tem sido criticada por alguns fãs de Anitta, que acusam a guru de motivar o cancelamento do show. A notícia foi dada no mesmo dia em que a cantora mostrou estar em um ritual holístico em sua mansão, no Rio de Janeiro.

Max é guru de Anitta há mais de dois anos, e se define como astróloga, astro-psicóloga e xamã.

Ela nasceu em Belo Horizonte e começou a oferecer consultas astrológicas nos anos 1980. Depois, desenvolveu seu próprio método: o mapa gestacional, uma análise dos eventos que aconteceram durante sua gestação e, segundo ela, podem influenciar sua energia e personalidade.

Em seu portal, Max revela estar neste segmento há mais de 30 anos. Ela teve seu primeiro contato direto com a cosmologia xamânica e espiritual com o xamã Juan Uviedo em São Thomé das Letras.

Anitta é apenas uma das celebridades que a guru costuma atender. Wanessa Camargo, Fernanda Souza, Vitória Strada, Thiaguinho e Ludmila Dayer também já se consultaram com a mineira.

Ela ainda é fundadora do Núcleo de Pesquisa Cosmovisão em Varginha (MG) e o Instituto Max Tovar, onde ocorrem oficinas, cursos, mentorias e tratamentos de "leitura e limpeza de aura".

Na zona rural de Varginha, em Minas Gerais, Max tem o retiro "Santa Felicidade", onde Anitta já esteve por cinco dias para uma "Imersão de Reprogramação para a Regestação". Sem telefone, a cantora diz que "saiu zen" do retiro e, em seguida, passou quase dez meses sem ter relações sexuais.