'Chegou minha vez': Marina Lima estreia no Lolla com Pabllo Vittar

A vez de Marina Lima chegou num dos festivais pop mais importantes do Brasil. E ela fez questão de destacar isso ao subir ao palco neste sábado.

Então vamos botar pra quebrar nessa porr*. Marina Lima, na estreia do Lollapalooza

O que aconteceu

Animada em fazer um show com som e alto e pesado, pediu pra aumentar a guitarra logo de cara. Pela segunda vez, soltou: "eu sabia que isso ia acontecer, bando de homem lerdo". O público foi ao delírio.

Billie Eilish de novo? Como se não bastasse o próprio repertório justificar sua presença no palco — com hits atemporais, como "A Francesa" e "Fullgás" —, Marina escolheu a cover de "Lunch", de Billie Eilish, mostrando que bem antes da cantora americana, ela estava aqui produzindo o que hoje se chama de "pop sáfico".

Para coroar a estreia, Pabllo Vittar foi a convidada especial para cantar "Mesmo que seja eu". Escolha esperta, já que os versos "você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu", cantado por Marina em 1984, causou frisson quando nem se falava de gêneros como hoje.

Pabllo rasgou elogios: "Queria dizer o quão importante e inspirador você é pra música. Eu te amo Marina, você é foda."

Pabllo Vittar canta com Marina Lima no Lollapalooza 2025 Imagem: Brazil News

Juntas, ainda cantaram "K.O.", hit da drag queen.

"Acabou pra mim, posso encerrar hoje", disse Marina para Pabllo.

O show ainda teve uma homenagem a Antônio Cícero, seu irmão que em 2024 recorreu à morte assistida. Autor de muito de suas músicas, ela destacou o poema "Cícero e Marina", enquanto imagens do poeta apareciam no telão. Na sequência, ela cantou uma dessas parcerias, "Virgem".

No fim do show, a guitarra veio na altura desejada pela artista e "Meia Noite e Meia" ficou zunindo no ouvido da plateia.