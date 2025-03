Chay Suede aparece com novo visual nas redes depois de 'Mania de Você'

Chay Suede está de visual novo.

Após interpretar Mavi com cabelos mais longos em "Mania de Você", o ator raspou a cabeça. Ele mostrou o novo corte de cabelo hoje para seus fãs do Instagram.

Pra completar o look, um belo bigode. "Oie", brincou ele no texto do Story.

Após o fim da novela das nove, que rolou na última sexta, Chay pensa em novos trabalhos. "É possível que eu dê um tempo de novelas. Ainda farei muitas, mas agora quero voltar ao cinema e até as séries", disse ele à GQ Brasil.