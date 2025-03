Cauã Reymond reclama de falta de sexo no BBB 25: 'Não vai rolar?'

Cauã Reymond, 44, visitou o BBB 25 para divulgar "Vale Tudo" e foi levado pelo elenco a um tour pela casa mais vigiada do Brasil.

O que aconteceu

O ator ficou surpreso ao ser apresentado às instalações do Quarto Nordeste. "Tô sentindo uma competição nesse momento, hein? Aqui é mais amplo, a cama parece mais larga...", brincou ele.

Ele observou que, diferentemente de outras temporadas, ninguém transou dentro da casa até agora. "Não teve sexo dessa vez, né?", comentou ele. "Não, a galera é comportada", ironizou Renata, 33. "E não vai rolar?", 'pressionou' ele. "Não", confirmou Vitória Strada, 28. "Vai ficar pra próxima edição", concordou Renata.

Cauã então questionou os confinados sobre como lidam com a abstinência sexual. "Como é ficar sem tanto tempo?", quis saber. "É desesperador", confessou Vitória. "Meu personagem não ia conseguir, não... Ele é pago para fazer isso, gosta", admitiu o galã, que em "Vale Tudo" interpreta o gigolô César.

