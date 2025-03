Cauã Reymond pede mais conflitos no BBB 25: 'Vocês têm que brigar mais'

Cauã Reymond, 44, interagiu a valer com o elenco do BBB 25 (Globo) ao visitar a casa nesta tarde, para divulgar a estreia de "Vale Tudo".

O que aconteceu

O ator foi recebido com muito carinho pelo elenco do programa. "Queria dar um abraço em um homem desse!", entusiasmou-se Joselma, 54, ao cumprimentá-lo. "Nossa, quanto carinho! Que coisa boa!", agradeceu o ator.

Ele aproveitou, entretanto, a oportunidade para cobrar mais conflitos entre os brothers. "Desculpa arrumar um conflito. Vocês sabem que eu entrei aqui para falar de 'Vale Tudo', mas eu quero ver um conflito. Vocês têm que brigar um pouquinho mais, tem que ter lágrimas, sangue... Porque 'Vale Tudo' tem sangue, suor, lágrimas e dinheiro."

Renata, 33, reconheceu que o galã tinha razão em reclamar. "Ontem, quando acabou a Prova do Anjo, foi racional mesmo, foi tranquilo", recordou ela.

