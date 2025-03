Carla Diaz planeja gravidez: 'Fiz um congelamento de óvulos'

Carla Diaz, 34, fala vontade de ser mãe e gravidez da amiga Aretha Oliveira, sua colega de "Chiquititas".

O que aconteceu

A atriz pretende ser mãe e já congelou óvulos. "Um dia ainda vou ser mãe, mas tudo tem o seu momento certo. Fiz um congelamento de óvulos ano passado", confessou à Quem.

Por enquanto, ela celebra a gestação de Aretha Oliveira. "Estou muito feliz por ela. Vou ser uma tia babona por essa nova chiquitita. Fui de surpresa no chá de bebê dela. O elenco todo de 'Chiquititas' é muito amigo. Por mais que a gente não se veja constantemente, a gente tem um carinho enorme por todos e mantém uma torcida enorme pelo outro."

A famosa revela que, no momento, o foco é sua carreira. "Estou muito feliz de ter sido convidada pelo Marcos Jorge para esse novo filme. As pessoas, muitas delas que me acompanham desde pequena pela TV, têm valorizado muito meus trabalhos no cinema", destacou.