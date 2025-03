Cantor do The Wanted está de volta aos palcos após colocar um marcapasso

Max George, 36, que ganhou fama com a boyband The Wanted, retornou aos palcos após passar por uma cirurgia cardíaca.

O que aconteceu

O cantor foi internado em dezembro passado para colocar marcapasso. Em seu Instagram, o artista mostrou imagens fortes da cicatriz do procedimento. "Há algumas semanas tive que voltar ao hospital depois de sentir alguns sintomas físicos no peito. Acontece que uma das pistas foi colocada muito fundo no meu coração. A segunda cirurgia durou cerca de 2 horas. Felizmente foi um sucesso e eles gentilmente me deixaram ouvir Oasis o tempo todo!".

Ele contou que teve algumas complicações. "Foi um revés, mas é apenas uma daquelas coisas. Tive algumas complicações nos últimos meses, mas estou fazendo muitos exames para ter certeza de que está tudo bem. Pode levar algumas semanas/meses para que a inflamação do meu coração diminua (miocardite), mas tenho certeza que estarei de volta à melhor forma em pouco tempo! Obrigado a todos por todas as suas mensagens adoráveis muito. Max", completou.

Desde então, Max vem se recuperando e agora retornou aos palcos. Ele e sua namorada, a ex-atriz de EastEnders Maisie Smith, 23, estão em turnê pela Inglaterra em "A Guerra dos Mundos", de Jeff Wayne, até 20 de abril.

Nas redes sociais, Max compartilhou uma prévia de sua maquiagem. "Hora do palco...", ele escreveu ao lado de um vídeo de seu rosto coberto de sangue falso e hematomas, parecendo bastante machucado. 'Eu interpreto Parson Nathaniel, Maisie interpreta Beth (minha esposa) e Liam Neeson tem um ótimo gancho de direita", brincou.

Por um tempo, houve dúvidas se Max ainda faria parte da produção. Na semana passada, ele confirmou a boa notícia. "Foi uma longa viagem desde dezembro... mas chegamos aqui!", disse ele.