Bruce Glover, vilão de '007: Os Diamantes São Eternos', morre aos 92 anos

Bruce Herbert Glover, o ator que interpretou o vilão de "007: Os Diamantes São Eternos" (1971), morreu neste mês.

O que aconteceu

Bruce faleceu em 12 de março. Seu filho, o também ator Crispin Glover, confirmou a morte através de seu perfil no Instagram hoje.

Sem dar mais detalhes sobre o falecimento, Crispin publicou uma série de fotos do pai com a data da morte.

Além do "007", onde atuou como o assassino Mr. Wint, Bruce Glover esteve em filmes como "Siga o Mestre" (2006), "It Is Fine. Everything Is Fine!" (2007) e "Die Hard Dracula" (1998).