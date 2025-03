Com João Gomes e Filipe Ret, que horas começa a festa do BBB 25 de hoje?

Na noite de hoje, os brothers do BBB 25 (Globo) curtem mais uma festa na casa. Saiba mais detalhes sobre as atrações e o horário.

Que horas começa o BBB hoje?

Segundo a programação da Globo, o BBB de hoje começa às 22h25 (horário de Brasília), após a novela Mania de Você. O público acompanhará o início da festa no programa ao vivo. Já o evento na íntegra será transmitido para assinantes no Globoplay, plataforma de streaming da Globo.

A festa começará com uma apresentação em dupla dos cantores João Gomes e Manu Bahtidão, que levarão o piseiro e o sertanejo para o palco. Os dois vão surpreender os participantes chegando ao gramado por uma tirolesa, que também ficará disponíveis para os brothers usarem ao longo da noite.

Depois será a vez de L7NNON e Filipe Ret performarem alguns dos hits mais ouvidos do rap nacional. No setlist estão previstas músicas como "Freio da Blazer" e "Gratidão", de L7, e "Amor Livre e "Acima de Mim Só Deus", de Ret.

