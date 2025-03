BBB 25: Parcial da enquete UOL aponta nome em risco no 11º Paredão

No 11º Paredão do BBB 25 (Globo), Eva, Joselma e Vinícius disputam a preferência do público para continuar no reality show. A parcial da enquete UOL aponta o favorito para sair do jogo.

O que diz a enquete

Às 16h de hoje, Vinícius continuava como o mais votado na enquete UOL para deixar o BBB. O brother tinha 51,08% dos votos do público.

Eva estava em segundo lugar na enquete, acumulando 42,95% dos votos. Já Delma figurava em um cenário mais confortável para seguir na casa, com 5,97%.

Um dos participantes será eliminado na noite de amanhã. Tadeu Schmidt fará o anúncio durante a transmissão do programa ao vivo.

