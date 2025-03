Mãe de Vitória chama Mateus de 'traidor': 'Procure Camilla e Thamiris'

Marisete Strada, mãe de Vitória Strada, do BBB 25 (Globo), comentou em publicações do ex-BBB Mateus nas redes sociais e o acusou de ter traído sua filha no jogo.

O que aconteceu

Mateus, sétimo brother a deixar o BBB 25, publicou vídeos e imagens nas redes sociais afirmando que estava com saudade de Vitória e do confinamento. Em um deles, escreveu: "Que saudade da minha amiga [Vitória], eu amo tanto esse vídeo e tudo o que ele representa."

Em resposta à publicação, Marisete disse: "Está com saudades, porque traiu a amiga?".

Em outro post, com fotos da casa, a mãe de Vitória chamou o ex-BBB mais uma vez de "traidor": "Quando estava lá preferiu trair ela, agora está com saudades. Procure Camilla e Thamiris. Viteus acabou."

BBB 25: Mãe de Vitória Strada comenta em publicação de Mateus Imagem: Reprodução/X

