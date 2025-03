Eva desabafa sobre Vinícius e questiona: 'O que eu fiz para ele?'

Na madrugada de hoje, Eva desabafou com seus aliados sobre a relação com Vinícius no BBB 25 (Globo). Os rivais se enfrentam no 11º Paredão da temporada.

O que aconteceu

No papo, Eva enumerou os movimentos de Vinícius no jogo contra ela: "Me levou para o Sincerão me chamando de hipócrita, sendo que sempre fez isso com a Aline. Depois me xingou. Quando eu fui perguntar o que significava, ele foi grosso e ríspido. Me pediu desculpas hoje, depois de não sei quantos dias."

Atendeu o Big Fone e me colocou no alvo para ir para o Paredão. Na dinâmica da família, tirou as minhas coisas. Hoje votou em mim de novo... O que eu fiz para ele? Eva sobre Vinícius

Renata respondeu: "Existiu". Maike completou: "Gostou dele".

Já Vilma comentou que Vinícius só pediu desculpas para Eva porque foi para o Paredão: "Para se aparecer, com certeza. Ele teve muito tempo para pedir desculpas."

Foi porque eu falei: "Você não pediu desculpas para mim, você pediu para a Renata. As pessoas estão com essa mania de associar uma a outra o tempo inteiro, até na hora de pedir desculpas. A Renata é uma pessoa e a Eva é outra. Eva

