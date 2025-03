Daniele critica jogo de gêmeos no BBB 25: 'Criam fanfics'

Na madrugada de hoje, Daniele Hypolito desabafou com Guilherme sobre o jogo dos irmãos João Gabriel e João Pedro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Depois da formação do 11º Paredão, Daniele afirmou, sem citar nomes, que um dos gêmeos "falou uma inverdade no último Sincerão" — quando ela não pôde se defender. Segundo a ginasta, ela sempre teve uma troca de fairplay com o outro irmão.

Daniele disse que os irmãos só ouvem um lado da história: "Quando é pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Mas quando é alguma coisa contra, viram outra pessoa. Não vão atrás de averiguar as histórias. Escutam só um lado e pegam ele como verdade absoluta."

A irmã de Diego ainda falou que um dos gêmeos "cria fanfics na cabeça": "Não é porque você está em lados opostos que você não tem que averiguar se algo é verdade ou não. Tem coisas que passam do jogo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas