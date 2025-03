'Ato de coragem': Babu sobre fazer 'Oeste Outra Vez' no governo Bolsonaro

Já está em cartaz nos cinemas o faroeste goiano "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi. O longa foi gravado na Chapada dos Veadeiros em 2019, quando o cinema nacional atravessava um cenário muito diferente do atual.

Um dos protagonistas é Babu Santana, que na época vivia um momento de incertezas. Em entrevista a Splash, ele relembra que viu o convite para o filme como uma luz no fim do túnel: "A primeira coisa que me atraiu foi o fato de filmar em 2019, porque foi quando começou o desmonte da cultura. Eu sou um cara que vive do teatro, do cinema. Eu vi patrocinadores congelando o patrocínio, a gente entrando num buraco e, de repente, a Cris [Miotto, produtora do filme] me liga".

'Oeste Outra Vez' é um ato de coragem, é um ato revolucionário e um dever cívico para com a arte. A última coisa que eu perguntei foi quanto eu ia ganhar.

Babu Santana

O filme conta a história de dois homens abandonados pela mesma mulher. Totó (Ângelo Antônio) e Durval (Babu Santana), então, se voltam violentamente um contra o outro. A partir desse conflito, a narrativa aborda a solidão masculina e a incapacidade de enfrentar os próprios sentimentos.

Ângelo Antônio, Babu Santana e Tuanny Araújo em cena de 'Oeste Outra Vez' Imagem: Divulgação/O2 Play

Daniel Porpino, que no filme interpreta um assassino de aluguel, ficou preocupado com como a temática violenta seria recebida. "Era o primeiro ano de Bolsonaro como presidente, e o filme trata desse tema, tem homens pegando em armas. [No governo] tinha um discurso de mais testosterona, não sei o quê. E aí a gente atravessou isso, esse desmonte das instituições culturais, o Ministério da Cultura deixou de existir. O filme teve a vitória de conseguir ser gravado nesse momento. Talvez, se o financiamento fosse um pouquinho depois, ele não estava nem realizado, nem gravado", reflete.

Para Tuanny Araujo, que interpreta a mulher que dá início à narrativa, o passar dos anos, desde o início das gravações, deu mais peso à história. A atriz afirma que, seis anos atrás, o debate sobre a fragilidade masculina seria diferente: "Não sei até que ponto teria uma abertura de fato para discutir isso em diferentes contextos".

Antônio Pitanga, com mais de 60 anos de carreira, vê o cinema como uma arte que "registra uma eternidade". Para ele, apesar dos desafios históricos, a sétima arte é uma forma de se comunicar com o passado: "Se você for assistir hoje ao 'Vidas Secas' (1960), ele vai bater na tua alma, como um humano. Outro dia eu estava vendo o primeiro filme da Fernandinha [Fernanda Torres], com 16 anos, 'Inocência', do Walter [Lima Jr.]. Que ingenuidade! Que poesia! Não morre! Essa poesia num ser humano não morre".