Alanis Morissette participou de cena constrangedora em novela da Globo

Alanis Morissette, 50, participou de um capítulo da novela "Celebridade", novela de 2003 escrita por Gilberto Braga. A artista, que é uma das principais atrações do Lollapalooza, participou de cena constrangedora.

Ela contracenou com Paulo Vilhena, Malu Mader e Julia Lemmertz. Além da cantora, nomes como Julio Iglesias e Simply Red também gravaram participações na trama da Globo.

A empresária e ex-modelo Maria Clara, personagem vivida por Mader, era responsável por produzir grandes eventos. Por isso, a presença de grandes nomes da música era algo frequente nos capítulos.

Na cena em questão, Alanis interpreta ela mesma. Noêmia (Lemmertz) leva o filho Paulo César (Vilhena) para conversar com a estrela internacional. A ideia, no entanto, dá origem a um momento constrangedor.

Objetivo era colocar o rapaz para "treinar" o inglês com a cantora. Ele, no entanto, não frequentava as aulas para surfar na praia.

Como foi a cena

Alanis: So how long are you studying english for? (Então, há quanto tempo você tem estudado inglês?).

Paulo César: Não vai rolar, eu vou conseguir desenvolver esse papo não.

Noêmia: Mas, meu filho, tantos anos estudando inglês, eu achei que você iria gostar de praticar.

Paulo César: Mas não com a Alanis Morissette mãe! Na boa, eu tô travado.

Ela foi alçada à fama ao lançar justamente o "Jagged Little Pill" em 1995. Rapidamente, as músicas "Ironic", "You Oughta Know" e "Hand in My Pocket" ganharam as rádios mundo afora e Alanis tornou-se uma das promessas da música. O disco lhe rendeu seis Grammys e shows ao redor do globo.

A fama repentina afetou a cantora e compositora psicologicamente, tanto que ela optou por fazer um retiro espiritual na Índia antes de lançar o segundo disco, "Supposed Former Infatuation Junkie" (1998).