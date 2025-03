'Vale Tudo' teve 4 personagens mortos na primeira versão; saiba quem são

O remake de "Vale Tudo" estreia na próxima segunda-feira no horário nobre da Globo. Na primeira versão, de 1988, quatro personagens morreram durante a trama. Splash reuniu os quatro nomes e conta o que se sabe sobre o futuro de cada um deles na nova versão.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no Whats

Salvador

O pai de Raquel morre primeiro capítulo da trama. É a partir daí que a trama se desenvolve, já que o homem deixa a casa no nome de Maria de Fátima, que vende o patrimônio em Foz do Iguaçu, no Paraná, e foge para o Rio de Janeiro.

No remake, o personagem será interpretado por Antonio Pitanga. Assim como aconteceu na primeira versão, Salvador também irá morrer no capítulo inicial da nova versão.

Salvador (Antônio Pitanga) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Rubinho

O pai de Maria de Fátima e ex-marido de Raquel é um pianista que sempre teve o sonho de tocar piano fora do Brasil. Após conseguir uma chance, ele tem um ataque fulminante do coração quando está prestes a embarcar para fora do Brasil.

Na nova versão, o papel fica a cargo de Julio Andrade. Segundo informações do Metrópoles, a cena da morte de Rubinho no remake já foi gravada.

Rubinho (Julio Andrade) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Cecília

Na versão de 1988, a irmã de Marco Aurélio morreu em um acidente de carro. Após sua morte, iniciou-se uma discussão sobre a herança de casais LGBTQIAP+. Laís, a companheira de Cecília, precisou lutar pelos bens que conquistou junto à mulher na Justiça.

Segundo informações do jornal O Globo, a personagem lésbica não irá morrer no remake. Agora ela será interpretada por Maeve Jinkings.

Cecília (Maeve Jinkings) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Odete Roitman

A grande vilã da novela é morta com três tiros à queima-roupa. No último capítulo, é revelado que Leila matou Odete por engano, achando que estava atirando em Maria de Fátima, amante de seu marido, Marco Aurélio.

A autora Manuela Dias já confirmou que o mistério sobre o assassinato de Odete Roitman continuará no remake. Porém, o assassino da personagem de Débora Bloch não deve ser o mesmo da versão de 1988.