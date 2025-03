Will Smith lança álbum com referências a tapa no Oscar e casamento conturbado

Will Smith está de volta à música e, desta vez, sem fugir das polêmicas. Em seu novo álbum, Based on a True Story, o primeiro em 20 anos, o ator e rapper aborda diretamente alguns dos momentos mais controversos de sua vida recente - incluindo o tapa em Chris Rock durante o Oscar de 2022 e seu casamento com Jada Pinkett Smith.

Já na faixa de abertura, Int. Barbershop - Day, Smith não evita o tema do "cancelamento", trazendo vozes que debatem sua imagem pública. "Will Smith está cancelado", diz um dos trechos, enquanto outros versos reafirmam sua relevância e fazem críticas ao modo como ele criou os filhos.

O episódio do Oscar também é lembrado com ironia. Em uma das linhas, o rapper menciona que, apesar de ter vencido a estatueta de Melhor Ator por King Richard, o incidente com Rock ofuscou sua conquista: "Nunca vão perdoá-lo por aquilo que fez. Ouvi dizer que ele ganhou o Oscar, mas teve que devolver".

Na segunda faixa do álbum, You Lookin’ for Me?, Smith segue respondendo a críticas e reflete sobre sua vida pessoal. "Minha vida pessoal com minha esposa? Cuide da sua, é complicado", diz um trecho da música, que faz referência às declarações de Pinkett Smith sobre a separação do casal desde 2016 - apesar de ainda estarem legalmente casados.

Além do impacto na vida pessoal, a confusão no Oscar também trouxe consequências profissionais para Smith. Ele foi banido da premiação por 10 anos, e a indústria do entretenimento se dividiu sobre como lidar com a situação na época.

Based on a True Story já está disponível, marcando o retorno de Smith à música com um tom mais provocativo e introspectivo.