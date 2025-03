Vitória detona gêmeos após treta generalizada: 'Completamente imaturos'

Após uma treta generalizada acontecer na casa do BBB 25 (Globo) devido ao Castigo do Monstro que João Pedro deu a Vitória, a atriz detonou os gêmeos em conversa com Diego e Guilherme.

O que aconteceu

A atriz apontou que João Pedro não a escutava durante a discussão, "Só tem respeito e escuta para quem é homem. Quando era você (Guilherme), ele parava pra ouvir. Não é o mesmo tratamento. Quando eu falo, eu tenho que gritar, me escangalhar pra ser ouvida e mesmo assim não sou."

Eles não tem maturidade pra conseguir estabelecer uma conversa com linha de raciocínio . Vitória Strada

A sister seguiu reclamando. "Eu barrei ele da minha festa porque ele me botou no Paredão, eu podia ter colocado ele no Paredão de volta, agora, se arrependimento matasse..."

Ela reforçou que ele e o irmão são 'completamente imaturos'. "Nisso eles são muito parecidos, quando eles perdem a cabeça, eles não conseguem escutar ninguém."

