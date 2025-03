Vinícius está no Paredão após a Prova do Líder do 'BBB 25'

Os brothers disputaram a 11ª Prova do Líder do BBB 25 nesta quinta-feira, 27, que, além de coroar o novo líder, também revelou o primeiro participante a enfrentar o Paredão desta semana. O reality, atualmente, ocorre em Modo Turbo.

Maike foi o grande vencedor da prova. Ele disputou a dinâmica ao lado de Diego Hypolito e, ao final, os dois tiveram de escolher dois participantes para disputarem uma rodada que valeria uma vaga no Paredão.

Os escolhidos foram João Gabriel e Vinícius. Vinícius levou a pior e acabou emparedado. A próxima eliminação do programa ocorre no domingo, 30.

A dinâmica do Bate-Volta não fará mais parte do programa até o final da temporada. Ainda no domingo, uma nova Prova do Líder será disputada e um novo paredão será formado. A eliminação ocorrerá na terça-feira, dia 1º.