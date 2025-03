Vai chover no Lollapalooza? Veja previsão do tempo para os dias do festival

O Lollapalooza Brasil 2025 promete muita música, emoção e, claro, algumas surpresas climáticas. O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 28 e 30 de março, e a previsão do tempo, indica sol, calor e pancadas de chuva no fim de cada dia, segundo o Climatempo.

Qual a previsão do tempo para o Lollapalooza?

Sexta-feira, 28 de março

O primeiro dia de festival será marcado por sol forte e calor desde cedo. A temperatura varia entre 18°C e 28°C, garantindo uma tarde quente e propícia para aproveitar os shows ao ar livre.

No entanto, fique atento: pancadas de chuva estão previstas para o fim da tarde e começo da noite. A probabilidade é de 60% entre 16h e 19h. Além disso, há risco de raios, o que exige cuidado redobrado.

Sábado, 29 de março

No segundo dia, o céu terá mais nuvens do que na sexta, mas ainda haverá presença de sol ao longo do dia. O calor continuará predominando, com temperaturas variando entre 18°C e 27°C.

A chuva, porém, pode ser mais frequente, com pancadas previstas a partir do meio da tarde até o início da noite. A probabilidade de chuva no sábado é de 80% entre 15h e 20h, e há risco de raios.

Domingo, 30 de março

O último dia de festival terá características semelhantes ao sábado, com mais nuvens no céu. O sol durante a manhã e a tarde, por outro lado, persiste. A temperatura ficará entre 17°C e 27°C, garantindo uma sensação de calor na maior parte do dia.

As pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora da tarde e no início da noite. A probabilidade é de 70% entre as 14h e 19h.

Como se preparar para o tempo no Lollapalooza?

O tempo pode surpreender, então é melhor se antecipar. No festival, uma capa de chuva será essencial para evitar desconfortos caso a chuva chegue. O protetor solar também é indispensável para os três dias.

Além disso, evite usar tênis brancos ou novos, pois é quase certo que eles ficarão sujos. Prefira um calçado resistente, capaz de enfrentar o barro, já que o Autódromo de Interlagos costuma se transformar em um lamaçal em dias chuvosos.

Opte por roupas confortáveis. Use peças leves para o calor durante o dia, mas leve uma opção de algo mais quente para a noite.

Tenha cuidado com os raios. Evite áreas abertas e busque abrigo seguro em caso de tempestade.

* Com informações de Estadão Conteúdo.