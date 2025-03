Mércia inocentada, Mavi preso e redenção: como terminou 'Mania de Você'?

Exibido nesta sexta-feira (28), o último capítulo de "Mania de Você" apresentou os desfechos dos personagens da trama criada por João Emanuel Carneiro.

O que aconteceu

Mércia (Adriana Esteves) foi considerada inocente pelo júri após matar Molina (Rodrigo Lombardi). Em seguida, ela e Mavi (Chay Suede) se abraçaram e começaram uma nova etapa ao lado do outro, deixando as mágoas para trás. Mércia, aliás, deu lugar para o seu verdadeiro nome, Sônia.

Mavi foi considerado culpado por tráfego humano, associação criminosa, venda de peles de animais silvestres e maus-tratos aos animais. Somadas as penas, ele pegou 9 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. "Não chora, princesa, passa rápido", disse ele, antes de ser levado pelos policiais.

Mavi (Chay Suede) atrás das grades no final de 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Luma (Agatha Moreira) assumiu o comando de vez do Albacoa, principalmente após Mércia deixar a presidência. Em conversa com Rhodes (Leonardo Bittencourt), ouviu uma declaração de amor, mas seu coração é de Mavi.

Após passagem de tempo, Fátima (Mariana Santos) recebeu o apoio de Berta (Eliane Giardini) e Diana (Vanessa Bueno) antes do casamento. "Engraçado quando casei com o Robson estava tão tensa, tão nervosa. Com o Gael (Igor Cosso), apesar desse barrigão, estou tão leve e feliz".

Mas ao entrar no carro, quem estava lá era Robson (Eriberto Leão) para sequestrá-la. "Você perdeu tudo, o emprego, o casamento, as amizades", disse ela, desesperada, antes de forçar a parada do carro e sair do automóvel. Robson passou a agir com violência e tentou forçá-la a voltar com ele. "Eu mudei", repetia ele, incessantemente. Fátima, então, golpeou Robson, que caiu no chão, e conseguiu fugir em direção à cerimônia do casamento.

Fátima (Mariana Santos) e Gael (Igor Cosso) no último capítulo de 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Instagram

Depois do susto, Fátima e Gael trocaram as alianças e se casaram em uma cerimônia com a presença dos mais íntimos. "Nem acredito que acabou bem", disse Gael. "Nem acabou, só está começando, nem vejo a hora de chegar em casa e ter o nosso primeiro dia de casados, depois outro, outro, para a vida inteira", completou Fátima.

Na cadeia, Mavi assinou papel e passa todos os seus bens para Viola (Gabz). "É tudo seu", disse o violão em redenção, mas Viola rasgou o papel e comunicou que mudou de ideia após ver o julgamento do ex-vilão. "Quero refazer a minha vida, a gente precisa seguir em frente", afirmou ela. "Acabou", respondeu Mavi. Os dois se olharam, sorriram e encerraram uma história de obsessão.

Isis (Mariana Ximenes) se tornou a "chefona" do presídio onde foi presa. "Que saudade que eu tava de você, gostosa", gritou Leidi (Thalita Carauta) no meio pátio da prisão ao visitá-la. "Uma vez bandida, sempre bandida", ponderou a personagem de Mariana Ximenes.

Leidi encarou um novo negócio: ela virou Madame Zora para aplicar golpes em quem busca ajuda do oráculo. Os golpes passaram a ser aplicados com o apoio de Edmilson (Érico Brás) e Luzia (Dani Barros), já que Sirley (David Junior) se redimiu ao se apaixonar por Berta.

Nova passagem de tempo mostrou imagens de boa parte do elenco tocando suas vidas. Robson foi preso. Michele (Alanis Guillen) e Daniel (Samuel de Assis) ficaram juntos, enquanto Cristiano (Bruno Montaleone) encontrou um novo amor.

Após cumprir a pena, Mavi foi liberado e recebido por Mércia, Luma e Nahum (Ângelo Antonio). "Seja bem-vindo de volta, princeso", disse Luma a Mavi.

Viola, Felipa (Joana de Verona), Marcel (Bukassa Kabengele), Rhodes foram para um pequeno vilarejo no Uruguai. Viola, em uma de suas últimas cenas, apareceu mergulhando no mar de José Inácio. Foi lá que ela abriu seu novo restaurante, o Llenitas. Rhodes bem que convidou Luma, mas ela permaneceu no Albacoa com Mavi.

Mavi voltou em grande estilo ao Albacoa — ao lado de Mércia e Luma. O personagem de Chay Suede se declarou para a de Agatha Moreira, que escolheu perdoar tudo o que aconteceu. Os três personaes terminaram juntos "felizes para sempre". "Vocês não sabem o orgulho que tenho da minha família", disse Mércia, ou melhor, Sônia.

Mavi e Luma tiveram uma filha, Cecilia, em homenagem à mãe da Luma que morreu no primeiro capítulo.