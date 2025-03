Treta generalizada acontece no BBB 25 após Castigo do Monstro

Após Vitória ser escolhida por João Pedro para o Castigo do Monstro da semana, uma treta generalizada tomou conta da casa do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O salva-vidas de rodeio apontou que devolveria para ela o castigo do Barrado e que Vitória fala mal dele no quarto. "Posso falar na frente de vocês'", rebateu a atriz.

Os dois seguiram discutido entrando na casa e Vitória disse ter se incomodado com o tom do gêmeo. "É muito fácil querer que se discuta no tom que você quer. Eu tenho direito de conversar com você no tom que eu quiser."

Guilherme defendeu Vitória e os gêmeos começaram a gritar por cima do brother, assim como Vinícius que também entrou na treta.

A gente as vezes precisa ser recíproco até no momento da discussão. A gente tá sendo recíproco . Guilherme

Paralelamente, Vinícius e João Gabriel também discutiam aos gritos. João Gabriel lembrou que ele chamou Renata e Eva de pomba suja e o baiano retrucou que o gêmeo também foi desrespeitoso com Aline. "Se coloque no seu lugar, rapaz, seja homem."

Vinícius aproveitou a deixa e pediu desculpas a Renata e Eva que também estavam próximas.

Guilherme questionou Maike se ele achava correta a forma que os gêmeos se comportavam às vezes. "Você acha correto a forma que eles falam às vezes aqui? (...) Desculpa é uma coisa, mas palavras ditas não são palavras apagadas".

Enquanto Vitória conversava com João Pedro, ela também trocou farpas com João Gabriel. "Eu não to falando com você".

João Gabriel retrucou. "Eu vou defender o meu irmão com unhas e dentes aqui dentro".

Vitória voltou a retrucar com João Pedro sobre o tom de voz usado por ele. "Mas eu nunca levantei o tom pra você, é isso o ponto? Nunca levantei o tom pra você Então não venha reclamar depois quando a gente levanta o tom."

João Pedro a respondeu. "Esse é o meu tom! E pronto! Eu nunca levantei o tom com ninguém aqui!"

