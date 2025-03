Após anos de negativas categóricas, Sandra Oh finalmente deu um sinal de que seu retorno a Grey’s Anatomy pode não estar completamente descartado. Em entrevista ao Entertainment Weekly, a atriz, que interpretou Cristina Yang por dez temporadas, revelou que sua recusa em revisitar a personagem já não é mais tão definitiva.

Desde que deixou a série em 2014, Oh manteve uma posição de que seu ciclo em Grey’s Anatomy estava encerrado. "Sabia, no fundo, que tinha feito tudo o que podia", explicou, relembrando as conversas que teve com a criadora da série, Shonda Rhimes, ainda na oitava temporada. Para a atriz, sua saída foi planejada com tempo suficiente para que os roteiristas construíssem um desfecho digno para Cristina, e para que o público pudesse se despedir da personagem.

Mesmo fora da tela, Cristina Yang nunca deixou de existir no universo da série, sendo mencionada por outros personagens e até aparecendo por meio de mensagens de texto. "Fico feliz que a série use a personagem da maneira que acharem melhor", afirmou Oh.

Porém, quando o assunto é um retorno às gravações da série, a resposta da atriz, que sempre foi um categórico "não", agora soa mais incerta. "Por muito tempo, foi um ‘não’ absoluto. Mas, agora... eu não sei", confessou. "Não sinto necessidade de revisitar esse papel, mas também entendo profundamente o carinho do público por essa personagem. E isso me faz pensar: hummm."