Cezar Black anuncia a morte do cachorro Rocco: 'Não sei viver sem você'

Cezar Black, 37, anunciou nas redes sociais a morte de seu cachorro, Rocco.

O que aconteceu

Ex-BBB descreveu a dor de perder o pet. "Eu daria a minha vida pela sua sempre. Eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento. Meu coração nunca sofreu tanto assim", escreveu o enfermeiro.

Ele contou que o cachorro adoeceu nos últimos meses. "Aprendi nesses últimos meses com você a verdadeira força e vontade de lutar pela vida. Eu vou te amar para sempre, Rocco".

O bichinho ficou famoso após aparecer no vídeo do Anjo de Cezar Black durante o BBB 23. A reação do brother viralizou. Ele estava impassível vendo os depoimentos dos familiares, mas foi às lágrimas ao ver um vídeo do cachorro.

só lembro quando o cezar black chorou gritando vendo vídeo de seu cachorro e hoje Rocco morreu, ele que foi um dos protagonista do bbb23! ?



descanse em paz Rocco



pic.twitter.com/7dOfUmmhvx -- ely (@cintilantinha) March 28, 2025

Fãs e amigos deixaram seus sentimentos. Nos comentários da publicação de Cezar Black, Gabi Martins e Eliezer foram alguns dos famosos que expressaram solidariedade.