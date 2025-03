Reta final de 'Mania de Você' e BBB perdem para Record e Globo vira vice

Quatro programas da Globo perderam a liderança para a Record nesta quinta-feira (17), noite de final do campeonato paulista exibido pela emissora da Barra Funda.

O que aconteceu

A vitória do Corinthians garantiu 27,3 pontos de média na Grande São Paulo, com pico de 31,6 e participação de 43,3% (números de televisores ligados numa mesma atração) no período com a bola rolando, entre 21h37 e 23h48. Por sua vez, a Globo marcou 13,9 pontos e o SBT apenas 2,3. É o maior pico da TV brasileira em 2025 até o momento.

O penúltimo capítulo de "Mania de Você" marcou 19,7 pontos contra 22,6 da Record. Já o BBB 25, em noite de prova do líder, viu a Record ter mais que o dobro de audiência. No confronto, a emissora carioca marcou 11,7 contra 28,1 da emissora do Bispo Macedo.

Lady Night e Jornal da Globo também ficaram na vice liderança. O programa apresentado por Tata Werneck recebeu Nicolas Prattes, protagonista de "Mania de Você", e marcou apenas 5,5 pontos contra 24,4 da primeira colocada. O jornal de Renata Lo Prete marcou 4,9 contra 7,1 da Record — que exibia o pós-jogo e o religioso Fala Que Eu Te Escuto.

Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, segundo a Kantar Ibope Media. Os dados foram fornecidos pela Record.